Режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Ограничения начнут смягчать с 1 по 14 июня. Так, в Северной столице самоизоляция для горожан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Аналогичное смягчение коснется ношения перчаток и масок на улице. Отметим, что при этом средства индивидуальной защиты необходимы для посещения общественных мест, транспорта и магазинов.

Беглов отметил, что за последнюю неделю коэффициент распространения коронавируса в Петербурге держится на уровне единицы.

Ранее мы сообщали о том, что льготные проездные билеты снова заработают с 1 июня.

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