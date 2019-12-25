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В Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса
Сегодня, 18:43
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В Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса

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Режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет будет носить рекомендательный характер.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге ослабят ограничения из-за коронавируса.  Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. 

Ограничения начнут смягчать с 1 по 14 июня. Так, в Северной столице самоизоляция для горожан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Аналогичное смягчение коснется ношения перчаток и масок на улице. Отметим, что при этом средства индивидуальной защиты необходимы для посещения общественных мест, транспорта и магазинов.

Беглов отметил, что за последнюю неделю коэффициент распространения коронавируса в Петербурге держится на уровне единицы.

Ранее мы сообщали о том, что льготные проездные билеты снова заработают с 1 июня.

Фото:pixabay

Теги: картины дня, коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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