В поддержку Ильи Азара в одиночные пикеты вышли его коллеги. Их задержали

В поддержку Ильи Азара в одиночные пикеты к зданию МВД на Петровке вышли его коллеги. Их задержали.
Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет в поддержку автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Поддержать Азара вышли главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, а также журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Как написал Смирнов в своём телеграм-канале, его задержали через 10 секунд после начала одиночного пикета.
Задержанных отправили в автозак. Они были в масках и перчатках.
Фото: Facebook / Ирина Воробьёва
Видео: Youtube/ Mospiket
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