В поддержку Ильи Азара в одиночные пикеты вышли его коллеги. Их задержали

Задержанных отправили в автозак.

В поддержку Ильи Азара в одиночные пикеты к зданию МВД на Петровке вышли его коллеги. Их задержали.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет в поддержку автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Поддержать Азара вышли главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов, а также журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Как написал Смирнов в своём телеграм-канале, его задержали через 10 секунд после начала одиночного пикета.

Задержанных отправили в автозак. Они были в масках и перчатках.

Фото: Facebook / Ирина Воробьёва

Видео: Youtube/ Mospiket