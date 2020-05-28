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Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет

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Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Москвы признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения собраний.

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет в поддержку автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом пишет телеграм-канал правозащитного проекта "Апология протеста".

Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Москвы признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения собраний, хотя Азар стоял в одиночном пикете рядом со зданием МВД. Задерживающие его полицейские сослались на запрет массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

Ранее суд арестовал создателя паблика "Омбудсмен полиции". Воронцову избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. С таким ходатайством выступило следствие. Воронцова обвиняют в вымогательстве группой лиц.

Видео: Youtube/ Mospiket

Теги: арест, илья азар, новая газета, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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