Суд арестовал создателя паблика "Омбудсмен полиции"

Сам Воронцов вину не признал.

Тверской суд Москвы вынес меру пресечения создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Воронцову избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. С таким ходатайством выступило следствие. Воронцова обвиняют в вымогательстве группой лиц.

Сам создатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции" вину не признал. Его защищает адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее мы сообщали, что к администратору паблика "Омбудсмен полиции" пришли с обыском.

Видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал