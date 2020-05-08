Суд арестовал создателя паблика "Омбудсмен полиции"

Тверской суд Москвы вынес меру пресечения создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Воронцову избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. С таким ходатайством выступило следствие. Воронцова обвиняют в вымогательстве группой лиц.
Сам создатель и администратор паблика "Омбудсмен полиции" вину не признал. Его защищает адвокат Сергей Бадамшин.
Ранее мы сообщали, что к администратору паблика "Омбудсмен полиции" пришли с обыском.
Видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал
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