К администратору паблика "Омбудсмен полиции" пришли с обыском

По его словам, дверь в квартиру выпилили болгаркой.

К администратору паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову с утра 7 мая пришли с обысками. Об этом он написал в своем Telegram.

Предыдущий обыск у Воронцова проходил 14 апреля. Ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейка. В паблике появилась информация о заражении коронавирусом 70% курсантов и офицеров в институте ФСБ России в Петербурге. При этом, в медучреждения не поступило информации ни об одном случае заражения.

Обыски в апреле проходили в квартире Воронцова и квартире родителей его жены.

Фото: скриншот / YouTube / "Омбудсмен полиции"