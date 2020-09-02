Суд приговорил Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство и изготовление порнографии

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 163 и статье 319 УК РФ.

Люблинский суд города Москвы во вторник приговорил основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к 5 годам в колонии общего режима за вымогательство и изготовление порнографических материалов. Инстанция признала мужчину виновным по части 1 статьи 163 и двум преступным эпизодам по статье 319 УК РФ. Дополнительно удовлетворен гражданский иск от потерпевшего по фамилии Курбанов на сумму 300 тысяч рублей.

Уточняется, что Владимир Воронцов лишен специального звания майор полиции. Суд сохранил в отношении фигуранта дела арест на 3 млн рублей, который наложен в качестве обеспечительной меры. По постановлению судебной инстанции мужчина не сможет заниматься деятельностью связанной с администрированием сайтов, онлайн-страниц, электронных или информационно-телекоммуникационных ресурсов на ближайшие десять лет.

СМУ "Выборгский" получит 4 млн рублей от должника.

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