К создателю паблика "Омбудсмен полиции" пришли с обыском

Против Владимира Воронцова возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Утром 14 апреля к создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову пришли с обыском. Об этом он сам сообщил в Telegram.

По данным ТАСС, против Владимира Воронцова возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. Суть претензий не уточняется.

"Омбудсмен полиции" – это некоммерческий паблик, созданный Владимиром Воронцовым в соцсети "ВКонтакте" в феврале 2017 года. Сегодня у проекта также есть страница в Instagram, Telegram и канал на YouTube.

Паблик позиционирует себя как правозащитно-образовательный проект, объединяющий в одном месте действующих сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, учащихся ведомственных вузов и простых читателей. Сегодня сообщество "ВКонтакте" насчитывает более 373 тысяч подписчиков, на Telegram-канал подписались более 69 тысяч человек.

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Фото: скриншот / YouTube / "Омбудсмен полиции"