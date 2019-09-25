Петербургский бизнесмен Сабадаш вновь попал под следствие

В этот раз его обвиняют в легализации 190 млн рублей.

В Петербурге возбудили новое уголовное дело против бывшего сенатора и владельца водочных заводов Александра Сабадаша. На этот раз его обвиняют в легализации 190 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Новое дело было возбуждено за сутки до того, как суд должен был начать рассматривать заявление бизнесмена об условно-досрочном освобождении.

Напомним, Сабадаш был задержан в мае 2014 года по подозрению в попытке незаконного возмещения НДС на сумму 1,8 млрд рублей. В марте 2015 года его признали виновным и отправили в колонию на шесть лет.

В 2017 году следствие разоблачило бизнесмена еще в одном преступлении. Смольнинский суд Петербурга приговорил его к семи годам тюрьмы за вывод средств из банка "Таврический".

По версии суда, в начале мошенники перевели 189 млн рублей из банка на счета принадлежавшего Сабадашу ликероводочного завода "Ливиз", а затем отправили деньги на счета зарубежных банков.

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Фото: Piter.TV