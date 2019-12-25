Пострадал объект компании "Аркус".

На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар. Об этом сообщили журналисты местного телеканала bTV со ссылкой на полицию Велико-Тырново. По информации от СМИ, воспламенение ликвидировано. О пострадавших дополнительно не сообщается.

Известно, что огонь распространился по оружейному предприятию "Аркус", расположенному в городе Лясковец, расположенного на севере Болгарии. Специалисты уверены, что причиной пожара стала неисправность, возникшая на электрическом оборудовании. Со склада оперативно эвакуировались 40 сотрудников.

Напомним, что болгарская компания "Аркус" предоставляет продукцию на экспорт. Фирма обладает лицензией на реализацию товаров двойного назначения и оружия, подходящего под стандарты НАТО. В частности, выпускает гранатометы, гранаты, взрыватели и снаряды. В организации трудоустроены порядка 2,5 тысяч человек. Годовая прибыль компании превышает 1 млн долларов.

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