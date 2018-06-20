В Невском районе нашли мертвым повара из Шри-Ланки

Погибший обучался на пятом курсе Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова и работал поваром в петербургском ресторане.

При падении с высоты в Невском районе погиб гражданин Шри-Ланки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Труп был найден около 15 часов консьержем под окнами дома 34/2 по Советскому проспекту. Причиной смерти 38-летнего гражданина Шри-Ланки стало падение с высоты. Обстоятельства данного инцидента прояснил земляк погибшего. С его слов, когда он проснулся, то увидел, как его друг распахнул окно и выпал из него.

Погибший обучался на пятом курсе Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова и работал поваром в петербургском ресторане. Ранее, полицией на водном транспорте в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка документов).

Ранее на Piter.TV: В Коломягах двухлетний малыш выпал из окна второго этажа.

Фото: Piter.TV