В Коломягах двухлетний малыш выпал из окна второго этажа

Он находится в реанимации и теперь за его жизнь борются врачи.

В реанимации больницы имени К.А. Рауфуса борются за жизнь двухлетнего мальчика, который выпал из окна второго этажа. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел 23 апреля в Приморском районе. Вечером малыш выпал из открытого окна квартиры в одном из домов на Фермском шоссе. Квартира находится на втором этаже. При приземлении мальчик ударился головой, его сразу же доставили в реанимацию. Теперь за его жизнь борются врачи.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил:

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, ребенок должен находиться под присмотром.

Нельзя разрешать детям выходить на балкон без взрослых.

Около окна не должно стоять мебели, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

Нельзя позволять детям прыгать на кроватях и диванах, находящихся недалеко от окна.

Следует помнить, что москитные сетки не защитят ваших детей от падения. Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается , как на окно, так и на неё. Часто дети выпадают вместе с этими сетками.

Лучше окна открывать сверху, а не снизу.

Стоит установить специальные замки безопасности на ручки и фиксаторы, которые не позволят открыть целиком окно.

Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите ребёнка за одежду.

Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими.

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

МЧС напоминает, что безопасность детей в руках взрослых!

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области