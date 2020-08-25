Силы ЦВО готовятся к участию в форуме "Армия-2020".

На окраине Екатеринбурга вертолеты открыли стрельбу по наземным целям. Об этом сообщили местные жители в паблике "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети "Вконтакте". Очевидцы заметили в западной части города вертолеты и боевые истребители, которые выпускали снаряды. Известно, что воздушная техника летает над полигоном "Свердловский".

Пресс-служба Центрального военного округа рассказала журналистам Znak.com о том, что в регионе ведется подготовка военных к участию в военно-техническом форуме "Армия-2020". Частично мероприятия состоятся на Урале.

Напомним, что екатеринбургская часть форума "Армия-2020" пройдет с 27 по 29 августа на полигоне "Свердловский". Специалисты изучат новые образцы вооружения, посетят научно-деловую программу.

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Видео: Youtube/Russian Helicopters