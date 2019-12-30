Проезд по набережной реки Фонтанки до мая будет ограничен ремонтом

Также надолго закроется часть Замшиной улицы.

Государственная административно-техническая инспекция объявила о дополнительных изменениях транспортного движения в Петербурге, связанных с ремонтными работами нескольких городских служб. Об этом стало известно 23 января.

Так, реконструкция теплосети на Замшиной улице полностью закроет движение по ней от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Мечникова. Закроет, но ненадолго: с 6 утра 25 января до 26 января. С того же дня, но уже до середины мая совсем не получится пользоваться пересечением Замшиной и Бестужевской улиц, а с 27 по 31 января движение на том же участке будет лишь немного ограниченным. Кроме того, с 1 по 2 февраля перекроется проезд по Замшиной улице от Бестужевской к проспекту Маршала Блюхера.

Ожидаются ограничения и в Адмиралтейском районе города. Там с 25 января по 15 мая реставрационные работы Дома Дубянских затруднят движение по четной стороне набережной Фонтанки от Невского проспекта до Графского переулка.

Ранее мы писали, что за реконструкцию Лиговского путепровода снова возьмутся 28 января.

Фото: Piter.TV