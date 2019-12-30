За реконструкцию Лиговского путепровода снова возьмутся 28 января

Новый облик участок обретет до октября 2021 года.

В Петербурге готовятся снова приступить к реконструкционным работам на Лиговском путепроводе, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) 22 января.

В четверг, 23 января, во время подготовительных работ на Таллинское шоссе вернут ограждения, чтобы разрабатывать котлован будущей дороги и строить ливневую канализацию. Ограждения после съезда с путепровода временно перенесли в минувшем августе.

Полностью реконструкция возобновится 28 января, за работы возьмется ООО "СК "Орион Плюс". До октября 2021 года на участке выстроят путепровод и подпорные стены, переложат коммуникации, а также расширят проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе до шести полос. Реконструкцию пришлось отложить из-за расторжения контракта между КРТИ и обанкротившимся ЗАО "Пилон" осенью 2019 года. Организация некачественно выполняла работы.

Ранее в ФАС жаловались на тендер по реконструкции Лиговского путепровода.

Фото: скрин из видео "Барышня в Смольном" / Telegram