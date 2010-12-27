В ФАС пожаловались на тендер по реконструкции Лиговского путепровода

Жалоба исходит от одного из крупнейших дорожных строителей Петербурга.

Компания "АБЗ-Дорстрой" подала жалобу в ФАС на Дирекцию транспортного строительства Петербурга. Извещение об этом опубликовано на сайте госзакупок 6 декабря. Жалобу рассмотрят 11 декабря.

Дорожники нашли ряд нарушений в тендере на реконструкцию Лиговского путепровода. В жалобе указано о несоответствии сроков. По данным закупки контракт с подрядчиком может быть заключен не ранее 19 декабря, однако рабочая документация должна быть подготовлена уже 15 декабря. Факт выполнения работы перед подписанием договора является незаконным.

Также строитель дорог не согласен с тем, что работы необходимо выполнить в течение трех лет, а подтвердить свой опыт исполненным за 1 год контрактом. По мнению гендиректора организации Леонида Гиндина, это чрезмерные ограничения к участию в закупке, не соответствующие принципу обеспечения конкуренции.

Также в тендере недостаточно информации о предыдущих работах над объектах. Прошлым подрядчиком был "Пилон".

Ранее мы рассказали, что в Смольном также ищут подрядчика на Гореловский путепровод.

Фото: wikimapia.org