Цена реконструкции Лиговского путепровода возросла до 3,89 млрд рублей

В Смольном также ищут подрядчика на Гореловский путепровод.

В Петербурге увеличилась стоимость восстановительных работ на Лиговском путепроводе. Сейчас объект готов лишь на восемь процентов. Сроки завершения реконструкции намечены на октябрь 2021 года. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

На данный момент разыскивается подрядчик, который займется строительством. Информация об этом появилась на официальном сайте госуслуг. За задание компании готовы заплатить почти 3,9 миллиарда рублей. Чиновники также ищут подрядчика, который отремонтирует Гореловский путепровод. На эту задачу выделено 415 миллионов рублей. Частично работа уже выполнена. Компании необходимо доделать мероприятия по контракту до конца июля 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что обновленный участок трассы "Сортавала" открыли на границе Ленобласти и Карелии.

Фото: Piter.tv

