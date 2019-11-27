Обновленный участок трассы "Сортавала" открыли на границе Ленобласти и Карелии

Дорога стала гораздо комфортнее и сократит автомобилистам время в пути.

Сегодня, 27 ноября, в Ленобласти запустили движение по реконструированному участку трассы А-121 "Сортавала", соединяющую область и Карелию. Обновление дороги началось летом 2017 года из-за выросшего трафика, частых грузовых гостей на трассе и грунтового покрытия участка.

За 2,5 года построено почти 10 километров новой дороги и починено практически 11 километров уже существующей, площадки отдыха для автомобилистов, также река Тихая обзавелась двумя мостами, а железнодорожный путепровод обновили. Кроме того, на участках дороги установили около 18 километров специальных сеток, чтобы уберечь диких животных от выхода на трассу. Зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин на открытии дороги отметил, что также закончились работы на трассах "Нарва", Кола", "Скандинавия" и "Киевское шоссе".

По словам главы отдела капитального строительства ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Владимира Анищенко, трасса "Сортавала" полностью отвечает всем нормам и требованиям. Хорошая дорога способствует развитию туризма, увеличению транзитных перевозок с грузами или пассажирами. Раньше время в пути по трассе занимало более 50 минут, после реконструкции путь осуществится в два раза быстрее.

К 2021 году все 153 километров трассы пообещали привести в нормативное состояние.

Поездка из Петербурга в Москву по трассе М-11 займет пять часов.

Фото, видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"