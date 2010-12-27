Поездка из Петербурга в Москву по трассе М-11 займет пять часов

Общая протяженность новой трассы около 700 километров, ездить по ней можно с максимальной разрешенной скоростью – 130 км/час.

Путешествие из Петербурга в Москву станет быстрым и выгодным благодаря открытию новой платной трассы М-11. Доехать от одной столицы до другой можно за 5 часов. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общая протяженность новой трассы около 700 километров, ездить по ней можно с максимальной разрешенной скоростью – 130 км/час. На протяжении всей трассы М-11 круглосуточно работают пункты бригад аварийных комиссаров. В случае аварии, бригада должна прибыть на место происшествия в течение 10 минут. Также бригады могут помочь заменить или подкачать колёса.

Автоэксперт: "Ехать из Петербурга в Москву на автомобиле – не самое разумное решение".

Фото: Автодор