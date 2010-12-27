Строительная компания "Пилон" массово сокращает рабочих

В штате подрядчика остались всего 600 человек, 300 из которых проходят процедуру увольнения.

Строительная компания "Пилон" переживает не лучшие времена. Из-за "сложной финансовой ситуации" ее могут признать банкротом. В штате подрядчика остались всего 600 человек, 300 из которых проходят процедуру увольнения. Об этом пишет "Фонтанка".

Недавно Смольный расторг два госконтракта с "Пилоном" на общую сумму 4,5 млрд рублей. Речь идет о реконструкции Лиговского и Гореловского путепроводов. Новых подрядчиков обещают найти в течение двух месяцев. В связи с этим сроки завершения работ могут сдвинуться.

Известно, что "Пилон" задолжал своим сотрудникам зарплату. В общей сложности сумма задолженности на одного человека составляет 250-300 тысяч рублей (всего около 17,7 млн рублей). Более 70 рабочих обратились в прокуратуру с требованием выплатить деньги.

ЗАО "Пилон" – это крупная строительная компания на рынке Северо-Запада, которая принимала участие в реализации многих адресно-инвестиционных программ правительства Петербурга и Ленобласти. В частности, она выполняла работы на уникальных объектах в историческом центре города, а также на крупнейших магистралях Северной столицы (КАД, ЗСД). Год назад на предприятии трудились почти 2 тысячи сотрудников.

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