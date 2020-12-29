Самолет выполнял рейс из Джакарты в Пантианак.

На месте крушения "Боинга" в Индонезии обнаружили обломки самолета. О находке водолазов агентству Associated Press (AP) рассказал маршала ВВС Индонезии Хади Тчахджанто. Военный поведал, что обломки были найдены в воде, обеспечена хорошая видимость. Обломки нашлись на глубине в 23 метра в Яванском море.

Обломки найдены между островами Лаки и Ланканг – нашлись части фюзеляжа, который раскрашен в цвет авиаперевозчика.

Накануне диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Перед крушением Boeing был замечен над акваторией Яванского моря, в районе северной части острова Ява. Агентство "Синьхуа" уточнило, что власти подтвердили информацию о пропаже Boeing.

Менее чем за минуту самолет снизился примерно на 10 тыс. футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета Boeing из Джакарты. Самолет выполнял рейс из Джакарты в Пантианак.

Видео: Twiter / @HZLABZ