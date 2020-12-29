Самолет вылетел из Джакарты в Понтианак. По предварительным данным, на борту лайнера были 56 взрослых и 6 детей. Ведется поисково-спасательная операция.

Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщил портал Flightradar24 в Twitter.

Предположительно, перед крушением Boeing был замечен над акваторией Яванского моря, в районе северной части острова Ява. Агентство "Синьхуа" уточнило, что власти подтвердили информацию о пропаже Boeing.

Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10:40 мск). - портал Flightradar24

Менее чем за минуту самолет снизился примерно на 10 тыс. футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета Boeing из Джакарты.

По данным портала, рейс выполнял самолет, который совершил свой первый полет в 1994 году. В заливе Джакарты рыбаки выловили из воды обломки и вещи. Однако, принадлежность пропавшему самолету или людям, которые были на борту, пока не подтверждена.

Ранее мы сообщили, что Власти Норильска объявили день траура по погибшим под лавиной.

Фото: jetphotos