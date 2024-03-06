На месте автосалона Haval в Невском районе появятся многоквартирные дома

Петербургский автодилер "Автопродикс" планирует строить ЖК.

Компания ООО "Автоцентр Инфинити", связанная с сетью автосалонов "Автопродикс", подготовила проект изменений в планировке территории Невского района Петербурга для строительства жилья, детского сада и спортивного комплекса. Об этом сказано в опубликованном 24 сентября на сайте Смольного документе.

Участок общей площадью 37,55 га расположен между улицами Коллонтай, Еремеева, Дальневосточным проспектом и проектным продолжением Союзного проспекта. По плану, на территории появятся многоквартирные дома этажностью девять и более этажей с подземным гаражом, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Разработка нового проекта планировки территории займет около года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)