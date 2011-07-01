Прокуратура требует арестовать имущество экс-директоров "Метростроя" в Петербурге

Все активы братьев Александровых арестованы по подозрению в коррупции.

Генеральная прокуратура потребовала наложить арест на всё имущество Вадима и Николая Александровых, бывших руководителей и крупных акционеров петербургского "Метростроя", подозреваемых в хищении бюджетных средств при строительстве спортклуба. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Иск прокуратуры касается здания на Барочной улице, построенного по инвестдоговору "Метростроя" с компанией "Метропаркинг". Суд установил, что фактически строительство финансировалось из средств предприятия, находящегося в банкротстве, и должно считаться бюджетными средствами.

Прокуратура назвала действия бывших директоров коррупционными и потребовала обратить здание в доход государства. Также предложены обеспечительные меры: арест всего имущества Александровых, запрет на открытие новых счетов и временное ограничение выезда за пределы страны.

Николай Александров находится под следствием уже несколько лет, а 25 сентября суд постановил наложить заявленные обеспечительные меры.

