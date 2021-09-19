Компания в Петербурге погасила около 900 тыс. рублей задолженности по зарплате сотрудников после вмешательства прокуратуры

Работники дополнительно получили предусмотренную законом компенсацию за задержку зарплат.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что в указанный промежуток времени, начиная с августа и заканчивая июлем, сотрудниками общества с ограниченной ответственностью своевременно не выплачивалась заработная плата. Количество пострадавших составило 30 человек, общий объем невыплат составил приблизительно 900 тысяч рублей.

Для устранения выявленного нарушения и восстановления законных прав работников прокурор направил предписание руководству организации, которое впоследствии было принято и исполнено.

В итоге благодаря своевременному вмешательству надзорного органа долг по заработной плате полностью закрыт, а работники дополнительно получили предусмотренную законом компенсацию за задержку зарплат.

