Жительнице Василеостровского района произведут перерасчет пенсии за 10 лет по требованию прокуратуры

В прокуратуру Василеостровского района обратилась пожилая женщина 65 лет с жалобой на нарушение норм пенсионного законодательства.

Выяснилось, что при оформлении пенсионных выплат произошла ошибка: не полностью учтены периоды её трудовой деятельности в должности главного бухгалтера с января по октябрь 2001 года.

Прокурором было принято решение направить судебный иск с требованием обязать территориальное подразделение Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти учесть пропущенный период работы в общий трудовой стаж заявительницы и провести соответствующий перерасчёт страховой пенсии по возрасту, начиная с августа 2015 года. Суд рассматривает данное дело.

Фото: Piter.TV