Прокуратура провела проверку по факту эксплуатации нелегального аттракциона "Боксерская груша" на проспекте Науки

Собранные материалы переданы Государственной технической инспекции города для дальнейшей правовой оценки ситуации.

По результатам обращения гражданина прокуратурой Калининского района проведена проверка состояния законности эксплуатации спортивных и игровых сооружений.

Проверяющие зафиксировали нарушение, выявив незаконно установленный возле дома №21 на проспекте Науки спортивный тренажёр – измеритель силы удара "Боксерская груша". Этот объект не значится в официальном реестре размещения развлекательного оборудования на территории Санкт-Петербурга, следовательно, его установка противоречит действующему законодательству.

Исходя из выявленных нарушений, районная прокуратура возбудила административное производство в отношении оператора указанного аттракциона – ООО "Северо-Запад", руководствуясь нормами закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях".

Со своей стороны компания-владелец начала процедуру регистрации аппарата в установленном порядке.

