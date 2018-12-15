Прокуратура провела проверку по факту эксплуатации нелегального аттракциона "Боксерская груша" на проспекте Науки

По результатам обращения гражданина прокуратурой Калининского района проведена проверка состояния законности эксплуатации спортивных и игровых сооружений.
Проверяющие зафиксировали нарушение, выявив незаконно установленный возле дома №21 на проспекте Науки спортивный тренажёр – измеритель силы удара "Боксерская груша". Этот объект не значится в официальном реестре размещения развлекательного оборудования на территории Санкт-Петербурга, следовательно, его установка противоречит действующему законодательству.
Исходя из выявленных нарушений, районная прокуратура возбудила административное производство в отношении оператора указанного аттракциона – ООО "Северо-Запад", руководствуясь нормами закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях".
Собранные материалы переданы Государственной технической инспекции города для дальнейшей правовой оценки ситуации. Со своей стороны компания-владелец начала процедуру регистрации аппарата в установленном порядке.
Фото: Piter.TV
