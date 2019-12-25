Дефекты внутриквартальных дорог на улице Пионерстроя устранили благодаря вмешательству прокуратуры

Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению качества дорожного покрытия.

Проверка исполнения законов о дорожной безопасности была проведена прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга после обращения одной из местных жительниц.

Во время выезда на место выяснилось, что состояние дорожного полотна внутриквартальных улиц вблизи домов № 7, 15, 17 и 19 на улице Пионерстроя находится в неудовлетворительном состоянии: поверхность покрыта глубокими выбоинами и трещинами длиной более 15 сантиметров и глубиной свыше пяти сантиметров, что является нарушением действующих норм.

Подобные дефекты создают серьезную опасность для всех участников дорожного движения, включая пешеходов, особенно детей, а также автомобилистов и пассажиров транспортных средств.

На основании выявленных нарушений прокурор района направил соответствующее предписание руководителю администрации муниципального образования Сосновая Поляна, которое уже рассмотрено и принято к исполнению. Сейчас проводятся мероприятия по восстановлению качества дорожного покрытия.

Фото: Piter.TV