На матчи чемпионата Германии по футболу будут пускать ограниченное количество болельщиков

Общая сумма людей на одной игре составит 239 человек.

Как сообщает издание Bild, Немецкий футбольный союз разрабатывает план по возобновлению сезона чемпионата Германии (Бундеслига - прим.).

По информации источника, знакомого с ситуацией, будут введены ограничения по допуску людей на оставшиеся игры сезона. Так, общее количество людей на стадионе сократят до 239 человек. От каждой из команд смогут присутствовать суммарно 126 человек. В их числе - игроки, тренерский штаб и врачи в числе максимум восемь человек.

В пресс-ложах могут присутствовать 30 журналистов и 36 представителей телекомпаний. Сократится количество болбоев - с 12 до 4. Всего в общей сумме на трибунах будут допущены 113 человек. Каждому клубу также разрешат заявить по восемь представителей делегации.

Напомним, 16 марта Немецкий футбольный союз приостановил до 2 апреля сезон Бундеслиги в связи с эпидемией коронавируса.

Ранее стало известно, что клубы чемпионата Германии на недавнем совещании продлили паузу до 30 апреля.

Фото: DFB.de