Клубы немецкой Бундеслиги продлили паузу до 30 апреля

Это решение также поддержали представители Второй Бундеслиги.

31 марта состоялось собрание клубов Бундеслиги (чемпионат Германии по футболу - прим.), по итогам которого было принято решение продлить паузу до 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Это решение также поддержали представители Второй Бундеслиги, низшего футбольного дивизиона. Таким образом, клубы последовали рекомендации президиума лиги. На сегодняшнем собрании также были представлены возможные сценарии продолжения сезона на ближайшие недели и месяцы. Следующее собрание назначено на 17 апреля.

Напомним, 16 марта руководство Бундеслиги приостановило сезон до 2 апреля в связи с пандемией коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует мюнхенская "Бавария". Команда набрала 55 очков после 25 туров.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает новые даты возобновления сезона в национальных чемпионатах.

Видео: YouTube / Bundesliga