На маршрут №46 добавили троллейбусы с увеличенным автономным ходом

Маршрут оказался очень востребованным у пассажиров.

На обновленный троллейбусный маршрут №46, проходящий через часть проспекта Ветеранов к ж/д платформе Сергиево, добавили транспорт. Как сообщили в пресс-службе "Гоэлектротранса", количество электробусов на маршруте увеличится с 9 до 13 единиц, а плановый интервал движения при этом сократится.

Отмечается, что транспорт добавили по просьбам пассажиров, для которых маршрут оказался очень удобным. Электробусы с динамической зарядкой с комфортом проезжают от улицы Пионерстроя к новым жилым кварталам и затем до Сергиево, где отсутствует троллейбусная контактная сеть, также маршрут захватывает станции метро "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект". За первую рабочую неделю троллейбусы №46 перевезли 43 тысячи пассажиров, что в полтора раза больше показателей прошлого года

Также мы сообщали, что трамвай №58 с 22 ноября не вернется на регулярную трассу.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"