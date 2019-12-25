Электробус №46 довезет петербуржцев до ж/д станции Сергиево

Немного изменит маршрут и троллейбус №48.

В грядущий понедельник, 16 ноября, в Петербурге начнет работу девятый маршрут электробусов с динамической зарядкой. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", им станет обновленный маршрут троллейбуса №46.

Теперь дорога электробуса будет проходить и по новому участку проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до ж/д платформы Сергиево, где троллейбусной контактной сети нет. Также с понедельника изменится трасса и обычного троллейбуса №48, который будет доезжать до "Домостроительного комбината" на Автовской улице. Продление маршрута засчет электробусов позволит жителям юго-запада города и жителям новостроек в Новосергиево быстрее добираться до двух ближайших станций метро и железнодорожных станций.

Ранее мы писали, что на маршруты в Петербурге в марте 2021 года выйдут 13 новых трамваев.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс" / "ВКонтакте"