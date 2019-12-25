На маршруты в Петербурге в марте 2021 года выйдут 13 новых трамваев

Модели изготовят на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

В Петербурге к марту 2021 года появятся 13 новых трамваев. Компания "Тяжпромлизинг" выиграла тендер и заключила контракт с "ПК Транспортные системы". Об этом сообщила пресс-служба компании.

К началу весны поставят 11 трамваем с двумя секциями 71-923М "Богатырь М" и два трехсекционных трамвая 71-931М "Витязь М". Модели изготовят на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

В трамваях на поручнях будут сделаны дополнительные USB-розетки, в салоне будут доступ к Wi-Fi и видеонаблюдение.

В середине октября трамвай "Чижик" отметил годовщину своего появления в Петербурге.

Фото: "ПК Транспортные системы"