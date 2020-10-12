Трамвай "Чижик" отмечает годовщину своего появления в Петербурге

Сейчас на четырех маршрутах курсируют 20 составов.

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что за два года петербургский "Чижик" перевез более 35 миллионов пассажиров. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Скоростной трамвай запустил в Северной столице в 2018 году. Он курсирует в Красногвардейском районе. Вагоны "Чижика" выкрашены в ярко-зеленого цвета.

Известно, что за два года "Чижик" перевез в Петербурге более 35 миллионов.

Ранее мы сообщали о том, что первый рабочий день встретил петербуржцев густым туманом.

Фото:pixabay