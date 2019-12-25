Пристававшему к девочке в подъезде на улице Коммуны мигранту грозит срок

В полицию обратилась мать несовершеннолетней.

В Петербурге возбудили уголовное дело после сообщения о приставаниях к несовершеннолетней в подъезде дома на улице Коммуны. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать школьницы. Она рассказала, что на лестничной площадке 14-го этажа к ее дочери приставал неизвестный. Подозреваемого задержали по "горячим следам". Им оказался 18-летний гражданин Таджикистана, работающий дворником.

Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера". Расследование продолжается.

Ранее петербурженка обвинила соседа по коммуналке в совращении ее 10-летней дочери.

Фото: Piter.TV