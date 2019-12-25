В Красногвардейском районе дворник приставал на лестничной клетке к школьнице

Подозреваемым стал гражданин Таджикистана.

Полиция задержала по "горячим следам" дворника, который подозревается в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась мама ребенка. Она рассказала о том, что днем 5-го октября в одном из домов на улице Коммуны мужчина на лестничной площадке приставал к ее дочери. В этот же день подозреваемый был задержан. Он проживает на проспекте Энтузиастов. Как выяснилось в результате задержания, гражданин Таджикистана предоставил ложные сведения при осуществлении миграционного учета. За нарушение в отношении него составили протокол об административном нарушении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Заявление передали в СК.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный в медицинской маске попытался изнасиловать студентку на Ветеранов.

Фото: Piter.TV