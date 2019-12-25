Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в совращении ее 10-летней дочери

Следователем возбуждено уголовное дело.

Жительница дома на Дальневосточном проспекте обвинила соседа по коммунальной квартире в совершении действий сексуального характера в отношении её 10-летней дочери. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию женщина обратилась 6 октября. Она сообщила, что 6 октября около 00:45 сосед по коммунальной квартире, 30-летний гражданин Киргизии совершил действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

Следователем возбуждено уголовное дело.

Ранее в Рощино 15-летняя девочка обвинила 69-летнего отца в сексуальном насилии.

Фото: Piter.tv