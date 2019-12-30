На лечение шестимесячной девочки с самым большим родимым пятном на теле уйдут годы

На этой неделе девочку ждет первая операция.

В Петербурге проведут операции шестимесячной малышке, лечить которую отказались практически все больницу в России и за рубежом. Остальные учреждения предложили родителям заняться пациенткой за невообразимую сумму. Матери девочки по имени Вика удалось договориться о бесплатной операции на базе петербургского педиатрического университета. Об этом сообщили в "КП".

Известно, что черное родимое пятно на спине малышки занимает почти 80 процентов кожного покрова. Оно простирается от лопаток до верхней части ног. На языке врачей это заболевание называется "гигантский невус". Специалисты объяснили, что на избавление девочки от новообразований по всему телу уйдут годы. Ей предстоит пережить множество операций. На данный момент их точное количество медики назвать не могут.

Мама пациентки рассказала, что в Новый год у малышки разошлись швы на ране, поэтому им пришлось экстренно добираться из Кургана в Петербург. Ранее планировалось, что Вику направят в город на Неве только в конце января. Уже на этой недели девочке проведут первую операцию. Врачи будут пересаживать кожу. Полное выздоровление может занять годы.

Ранее Piter.tv писал о том, что российских врачей хотят освободить от наказания за потерю наркотиков.

Фото: ВКонтакте / Мария Хвостанцева