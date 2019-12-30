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В Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок
Сегодня, 16:40
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок

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В итоге эксперты отберут 8 конкурсантов.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Эксперты выберут на заседании из этого числа всего лишь 8 конкурсантов.  Отмечается, что на на конкурс концепций парка "Тучков буян"  претендуют 170 иностранных команд и всего 59 российских.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по благоустройству показал чертежи новых общественных пространств в Петербурге.

Фото:А.Кудрявцева / wikimapia.org

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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