В итоге эксперты отберут 8 конкурсантов.

В пятницу, 17 января, стало известно о том, что в Петербурге на конкурс концепций парка "Тучков буян" поступило 229 заявок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Эксперты выберут на заседании из этого числа всего лишь 8 конкурсантов. Отмечается, что на на конкурс концепций парка "Тучков буян" претендуют 170 иностранных команд и всего 59 российских.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

Ранее мы сообщали о том, что Комитет по благоустройству показал чертежи новых общественных пространств в Петербурге.

Фото:А.Кудрявцева / wikimapia.org