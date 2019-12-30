В 2020 году на благоустройство выделили 3,4 млн рублей.

В пятницу, 17 января, Комитет по благоустройству показал чертежи новых общественных пространств в Петербурге. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, в Северной столице появилось 79 новых пространств для отдыха. Авторы проекта привели в порядок около 500 дворов. Среди новых пространств набережная реки Карповки, Южная дорога, сад у Ивановского карьера, малый Ильинский сад, рекреационная зона озера Гореловское и сад Даниила Гранина.

Кроме того, в Петербурге открыли пространство для детей с нарушениями зрения у школы-интерната № 1 имени Грота.

Известно, что в 2020 году на благоустройство общественных пространств выделили 3,4 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что с исторической ограды Александровского парка исчезли боевые топоры.

Фото:Комитет по благоустройству