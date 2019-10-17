В Бразилии на камеру попал находчивый хозяин, который за секунду выгнал грабителей из дома

Однако, подлинность ролика до сих пор остаётся под вопросом.

Грабители в масках вломились в дом, не ожидая, что им кто-то даст отпор. Забавное видео появилось в социальной сети Reddit.

Камеры видеонаблюдения сняли инцидент, произошедший в одном из домов Бразилии. Пять человек в масках попытались ограбить дом, но хозяин оказался дома. Когда двое грабителей пытались подняться на второй этаж здания, раздались выстрелы.

Преступники быстро покинули дом, оставив даже машину. За считаные часы видео стало вирусным, однако, подлинность ролика до сих пор остаётся под вопросом.

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Видео Reddit/JusticeServed