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В Петербурге на 2 млн рублей обокрали директора коммерческой фирмы
Сегодня, 11:25
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Alena_Zinovieva

В Петербурге на 2 млн рублей обокрали директора коммерческой фирмы

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Также злоумышленники прихватили с собой ювелирные изделия и травматический пистолет.

В воскресенье, 15 сентября, домушники проникли в квартиру директора коммерческой фирмы на Шкиперском протоке и вынесли оттуда крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности грабители похитили 1,8 млн рублей, 800 евро, 1000 долларов. Также их добычей стали ювелирные изделия и травматический пистолет. Сумма ущерба составила 2 193 000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ищет грабителей.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Ломоносова лишилась 700 тысяч рублей после визита лжеэлектриков.

Фото: Piter.TV

Теги: домушники, кража, ограбление квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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