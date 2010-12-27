В Петербурге на 2 млн рублей обокрали директора коммерческой фирмы

Также злоумышленники прихватили с собой ювелирные изделия и травматический пистолет.

В воскресенье, 15 сентября, домушники проникли в квартиру директора коммерческой фирмы на Шкиперском протоке и вынесли оттуда крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности грабители похитили 1,8 млн рублей, 800 евро, 1000 долларов. Также их добычей стали ювелирные изделия и травматический пистолет. Сумма ущерба составила 2 193 000 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция ищет грабителей.

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Фото: Piter.TV