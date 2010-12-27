Пенсионерка из Ломоносова лишилась 700 тысяч рублей после визита лжеэлектриков

Мошенницы пришли, чтобы "проверить" электросчетчик.

В четверг, 12 сентября, в полицию города Ломоносов обратилась пенсионерка и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом пишет АН "Оперативное перекрытие".

Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру на улице Победы пришли две женщины, которые представились сотрудницами ЖКХ. Незнакомки заявили, что им нужно проверить электросчетчик. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 700 тысяч рублей.

Заявительница смогла описать мошенниц. К ней в дом пришла блондинка лет 30-ти в жилетке и темной юбке, а также седовласая женщина средних лет в желтой футболке и светлой юбке. Полиция ведет розыск грабителей.

Ранее мы писали, что в Петербурге на 150 тысяч рублей оштрафовали хозяйку притона.

Фото: Piter.TV