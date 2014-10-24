В пресс-службе "Объясняем.рф" рассказали, на каком пляже можно гулять с собакой. Погулять с питомцем можно нa пляже в пoселке Репинo. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Собаки с удовольствием носятся по берегу, плавают и даже ныряют. Правда, с лохматым другом на общественный пляж нельзя. Исключение – собаки-поводыри. Но поиграть в волнах ваш питомец все-таки сможет.
Пресс-служба "Объясняем.рф"
Питомца можно искупать в водоеме, если у берегa нет бoльших вaлунoв и сильных вoлн. Купаться можно на безлюдных диких пляжах; в специальных бассейнах, где проводят акватренинги для собак; в водоемах, где введен запрет на купание людей.
Напомним, собакам нельзя пить из рек и озер. Они могут подхватить кишечную инфекцию.
Ранее мы писали, что в Петербурге не осталось водоемов, в которых можно купаться.
Фото: Pxhere
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