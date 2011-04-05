Смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая.

На границе с Белоруссией погиб польский солдат. Это следует из заявления командования 17-й механизированной бригады Войска польского.

Инцидент произошел 13 ноября. По данным ведомства, смерть военнослужащего наступила вследствие несчастного случая во время караульной службы.

Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата. из сообщения командования 17-й механизированной бригады Войска польского

Уточняется, что в ЧП не принимали участие третьи лица. Военный был направлен на место несения службы неделю назад. В настоящее время военная жандармерия совместно с прокуратурой Белостока проводит разбирательство.

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Фото: Twitter/mblaszczak