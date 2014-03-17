В фуд-кортах Петербурга возобновили работу 121 заведение

Все сотрудники первично привились от коронавируса.

В фуд-кортах в торгово-развлекательных комплексах Петербурга возобновили работу 121 заведение, сообщает пресс-служба Смольного.

По состоянию на 10 августа на фуд-кортах, расположенных в ТРЦ города, возобновил деятельность 121 объект общественного питания. Все сотрудники привиты первым компонентом вакцины. пресс-служба Смольного

В понедельник, 2 августа, в Петербурге была снята часть ограничений, касающихся работы фуд-кортов и фуд-плейсов, а также островков в торговых центрах и аттракционов на открытом воздухе. Однако с 1 сентября должны быть привиты 100% сотрудников за исключением переболевших в последние шесть месяцев.

Ранее Piter.tv провел опрос: влияют ли открытые фуд-корты на заболеваемость коронавирусом.

Фото: Piter.tv