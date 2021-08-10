Опрос: влияют ли открытые фуд-корты на заболеваемость коронавирусом

С 2 августа в Петербурге возобновилась работа фуд-кортов. Жители города поделились с Piter.tv мнением насчет возможного увеличения числа заболевших из-за послаблений мер безопасности.

Петербуржцы считают, что содержание фуд-кортов должно проходить по строгим эпидемиологическим нормам, и если статистика по короновирусу увеличится – закрывать площадки. Некоторые отметили, что решение открывать такого рода публичные пространства не дальновидные, так как заболеваемость приблизилась к плато.

По мнению опрошенных горожан, возобновление работы фуд-кортов может спровоцировать рост зараженных. Есть и те, кто считает, что роль фуд-кортов в статистике по ковиду не выбивается из общего ряда отягчающих обстоятельств и ровна, например, час пику в метро.



Фуд-корты и фуд-плейсы в Петербурге должны соблюдать определенные условия: наличие раздельных входа и выхода для посетителей; ограничение посещаемости - в объекте оказания услуг (одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 кв.м); электронная система подсчета посетителей с блокировкой доступа при превышении лимита посетителей. Из ранее установленных мер остались: соблюдение социальной дистанции и использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и вакцинация работников.



Запрет снялся и с работы островков в торговых центрах. Аттракционы, расположенные на открытом воздухе, также вернулись в общий доступ.



Ранее в Петербурге после ремонта открылась библиотека для слабовидящих "Точки зрения".



Видео: Piter.tv / Мария Ильина, Анастасия Сиротина