В Петербурге после ремонта открылась библиотека для слабовидящих "Точки зрения"

В Петербурге после ремонта открылась библиотека для слепых и слабовидящих "Точки зрения". Это крупнейшая специальная библиотека в России: новое пространство занимает 700 квадратных метров. Посетителей ждут девять залов с новейшим оборудованием для слабовидящих и открытым фондом.
Зона художественной литературы, зона отраслевой литературы, сейчас мы находимся в зале по искусству, зона технолаба, детские зоны с играми для групповых и индивидуальных занятий, зал брайлевской литературы, зал аудиолитературы, где можно послушать книгу или подключиться к нашим электронным ресурсам. Можно поиграть на пианино, у нас представлены музыкальные диски и грампластинки. То есть это зонированное пространство, удобное для любого человека, который к нам приходит.
Ольга Устинова, директор Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих
В библиотеке открыт технохаб с 3D-принтером, компьютерами с брайлевской строкой и электронными лупами.
Человек, нуждающийся в увеличении текста, кладет ее на книгу и просто водит, здесь можно увеличивать.
Алексей Девонин, сотрудник Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих
В свободном доступе специальные книги со шрифтом Брайля и альбомы с красочными иллюстрациями. Помимо тактильных изданий в библиотеке представлены книги с обычным шрифтом для любых посетителей.
Для детей работает отдел с объемными книгами для групповых занятий, изготовленными на заказ. Все желающие могут воспользоваться коворкингом или прийти в новое пространство на мастер-класс или концерт.
Фото и видео: Piter.TV
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