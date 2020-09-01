В Петербурге после ремонта открылась библиотека для слабовидящих "Точки зрения"

Piter.TV узнал, как новое пространство выглядит изнутри.

В Петербурге после ремонта открылась библиотека для слепых и слабовидящих "Точки зрения". Это крупнейшая специальная библиотека в России: новое пространство занимает 700 квадратных метров. Посетителей ждут девять залов с новейшим оборудованием для слабовидящих и открытым фондом.

Зона художественной литературы, зона отраслевой литературы, сейчас мы находимся в зале по искусству, зона технолаба, детские зоны с играми для групповых и индивидуальных занятий, зал брайлевской литературы, зал аудиолитературы, где можно послушать книгу или подключиться к нашим электронным ресурсам. Можно поиграть на пианино, у нас представлены музыкальные диски и грампластинки. То есть это зонированное пространство, удобное для любого человека, который к нам приходит. Ольга Устинова, директор Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих

В библиотеке открыт технохаб с 3D-принтером, компьютерами с брайлевской строкой и электронными лупами.

Человек, нуждающийся в увеличении текста, кладет ее на книгу и просто водит, здесь можно увеличивать. Алексей Девонин, сотрудник Государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих

В свободном доступе специальные книги со шрифтом Брайля и альбомы с красочными иллюстрациями. Помимо тактильных изданий в библиотеке представлены книги с обычным шрифтом для любых посетителей.

Для детей работает отдел с объемными книгами для групповых занятий, изготовленными на заказ. Все желающие могут воспользоваться коворкингом или прийти в новое пространство на мастер-класс или концерт.

Фото и видео: Piter.TV