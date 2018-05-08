На форуме Россия – Африка заключили 800-миллиардные соглашения

24 октября на форуме в Сочи Россия и африканские страны подписали более 500 соглашений и контрактов на общую сумму свыше 800 миллиардов рублей. Об этом рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.
На саммит и экономический форум Россия – Африка приехало около шести тысяч человек, а участие принимали не только представители заявленных стран, но и США, Франции, Канады – делегации 54 стран.
Президент России Владимир Путин в ходе форума отметил, что страны Африки привлекают много внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка превращается в один из центров роста мировой экономики.
Ранее Россия призвала США уничтожить запасы химоружия.
Видео: YouTube / Al Jazeera English
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