На форуме Россия – Африка заключили 800-миллиардные соглашения

В общей сложности получилось около 500 контрактов.

24 октября на форуме в Сочи Россия и африканские страны подписали более 500 соглашений и контрактов на общую сумму свыше 800 миллиардов рублей. Об этом рассказал советник президента РФ Антон Кобяков.

На саммит и экономический форум Россия – Африка приехало около шести тысяч человек, а участие принимали не только представители заявленных стран, но и США, Франции, Канады – делегации 54 стран.

Президент России Владимир Путин в ходе форума отметил, что страны Африки привлекают много внимания российского бизнеса. Это связано с тем, что Африка превращается в один из центров роста мировой экономики.

Ранее Россия призвала США уничтожить запасы химоружия.

Видео: YouTube / Al Jazeera English