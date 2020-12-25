На фасадах петербургских домов появятся светопроекции картин из Русского музея

Ранее две светопроекции уже появились в городе.

Изображение картины "Фантазия" художника Кузьмы Петрова-Водкина украсит фасад здания на 8-й линии В.О. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) – главный художник Петербурга Алексей Моор.

Идей для проекций много, сейчас мы тесно взаимодействуем с Русским музеем, который нам уже предоставил изображение картины. Алексей Моор, зампредседателя КГА

Изначально световые проекции должны были появиться на 50 домах. Но пока что не везде удается подключить световой оборудование к городским сетям. Сейчас ведомство ограничилось 15 адресами.



Ранее две светопроекции уже появились в городе: Федор Достоевский на брандмауэре своего дома в Кузнечном переулке и Федор Пироцкий на фасаде дома 91 по Московскому проспекту.

Как рассказал Моор, в планах – делать светопроекции не только известных личностей, но и зданий, которые по тем или иным причинам были утрачены

Фото: предоставлено пресс-службой КГА