На два месяца арестовали гражданина Эквадора по делу о мошенничестве со стройтехникой

Севальос пробудет под арестом до 17 марта, Овсиевич — до 16 марта.

В пятницу, 21 января, Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца по делу о мошенничестве гражданина Эквадора Алексея Кодолова Севальоса, который продал строительную технику на 11 млн рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Отмечается, что предполагаемый сообщник Рашида Сербиева, известного как Рашид Слепой, и его адвокат просили судью не изолировать подозреваемого от семьи и утверждали, что его оговорили.

Суд также отправил под стражу ещё одного фигуранта дела — Дмитрия Овсиевича.

Севальос пробудет под арестом до 17 марта, Овсиевич — до 16 марта.

Напомним, что в понедельник в Петербурге задержаны подозреваемые в обмане бизнесмена из Екатеринбурга, которые под предлогом продажи строительной техники похитили более 11 млн рублей. Весной 2020 года уральский коммерсант заключил с петербургской фирмой договор на поставку мобильного дробильного комплекса за 12,3 млн рублей. Несколькими траншами он успел перевести 11,4 млн. В июне бизнесмен в Петербурге получил заверение, что в ближашее время комплекс будут доставлен.

Ранее суд Петербурга избрал меру пресечения по делу о мошенничестве в метро. На данный момент обвинение никому еще не предъявлено.

Фото: Piter.tv